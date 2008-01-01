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Тайфун приближается к Японским островам



ИА "Метеоновости" / 12:21 Вторник, 13 августа







12 августа давление в центре тропического шторма составляло 965 гПа, скорость ветра до 30 м/с. Циклон смещался в северо-западном направлении. Сегодня в 10 часов по московскому времени тайфун еще ближе подошел к острову Сикоку. В четверг, 15 августа, порция осадков достанется южным Японским острова - Сикоку и Кюсю. Далее вихрь выйдет в Японское море.



На данный момент существует несколько прогностических версий.



Вихрь дойдет до центра Японского моря и повернет на северо-восток. В этом случае удар стихии примет на себя остров Хоккайдо, а нашему Приморью достанутся лишь дожди от небольших до умеренных.



Вихрь может сместиться на северо-восток, в направлении острова Хоккайдо, а далее в Тихий океан. В этом случае в восточной части Приморского края пройдут сильные дожди, поднимется ветер.



Циклон выйдет в Японское море, а затем будет смещаться в северном направлении. В пятницу, 16 августа, он подойдет к побережью Приморского края, тогда сильных дождей и штормового ветра не избежать на всей территории Приморского края.



Мы будет следить за этим опасным для Приморья тропическим образованием. / meteonovosti.ru /



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