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Новости погоды
Тайфун приближается к Японским островам
ИА "Метеоновости" / 12:21 Вторник, 13 августа
Очередной тропический шторм "Кроса", сформировавшийся в Тихом океане, движется в направлении Японского архипелага. Но он еще не определился с дальнейшей траекторией.
12 августа давление в центре тропического шторма составляло 965 гПа, скорость ветра до 30 м/с. Циклон смещался в северо-западном направлении. Сегодня в 10 часов по московскому времени тайфун еще ближе подошел к острову Сикоку. В четверг, 15 августа, порция осадков достанется южным Японским острова - Сикоку и Кюсю. Далее вихрь выйдет в Японское море.
На данный момент существует несколько прогностических версий.
Вихрь дойдет до центра Японского моря и повернет на северо-восток. В этом случае удар стихии примет на себя остров Хоккайдо, а нашему Приморью достанутся лишь дожди от небольших до умеренных.
Вихрь может сместиться на северо-восток, в направлении острова Хоккайдо, а далее в Тихий океан. В этом случае в восточной части Приморского края пройдут сильные дожди, поднимется ветер.
Циклон выйдет в Японское море, а затем будет смещаться в северном направлении. В пятницу, 16 августа, он подойдет к побережью Приморского края, тогда сильных дождей и штормового ветра не избежать на всей территории Приморского края.
Мы будет следить за этим опасным для Приморья тропическим образованием. / meteonovosti.ru /
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