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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:40 Вторник, 13 августа



В 12часов в Москве погода облачная с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 23,2..24,0 градуса; Северном 22,5..24,4 градуса, Северо-восточном 21,6..24,0 градуса, Восточном 22,6..23,0 градуса, Юго-восточном 23,4..23,9 градуса, Южном 22,7..24,9 градуса, Юго-западном 22,7..23,6 градуса, Западном 22,2..23,4 градуса, Северо-западном 22,1..23,5 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 21,3..21,7 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 22,4..24,2 градуса. / meteonovosti.ru /



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