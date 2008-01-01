Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
13 августа 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:40 Вторник, 13 августа

  В 12часов в Москве погода облачная с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 23,2..24,0 градуса; Северном 22,5..24,4 градуса, Северо-восточном 21,6..24,0 градуса, Восточном 22,6..23,0 градуса, Юго-восточном 23,4..23,9 градуса, Южном 22,7..24,9 градуса, Юго-западном 22,7..23,6 градуса, Западном 22,2..23,4 градуса, Северо-западном 22,1..23,5 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 21,3..21,7 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 22,4..24,2 градуса. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+23
Вт.
13 авг.
+24
Ср.
14 авг.
+24
Чт.
15 авг.
+21
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+46
Эль-Кувейт		 -7
Беллинсгаузен

некомфортное место: Сан-Антон
комфортное место: Карсон-Сити

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100