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В центральной Австралии подморозило



ИА "Метеоновости" / 12:57 Вторник, 13 августа



Несмотря на то, что в Австралии сейчас зима, снег и мороз для этих мест - явление довольно редкое. В центральных штатах в ночные часы термометры показывали 0..-3 градуса. В Новом Южном Уэльсе и в Квинсленде даже выпал снег. В сети появились многочисленные видео кенгуру, скачущих по снегу. Снег в этом районе бывает лишь несколько раз в году. По словам метеорологов, это был обильный снегопад, не характерный для этих мест. Да и пройти снег должен был южнее. Причиной снегопада стали холодные воздушные массы из Антарктиды. Необычно и то, что снега было гораздо больше, чем обычно. Ведь данные штаты довольно засушливые. / meteonovosti.ru /



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