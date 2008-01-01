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По югу Тюменской области прошел атмосферный фронт



ИА "Метеоновости" / 13:38 Вторник, 13 августа



Южные районы Тюменской области оказались на пути следования холодного атмосферного фронта. Температура воздуха понизилась, прошли дожди, местами сильные, гремели грозы. Количество выпавших осадков достигло 23 мм. 12 августа в Тюмени выпал град.



По прогнозу синоптиков, атмосферное давление 14 августа подрастет, фронты отойдут к востоку. Погода наладится. При переменной облачности местами будут приниматься небольшие дожди. В отдельных районах порывы ветра достигнут 10-15 м/с. Температура воздуха в ночные часы 11..16 градусов, днем 21..26. В Тюмени осадков не ожидается, ночью 12..14, днем 24..26 градусов. / meteonovosti.ru /



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