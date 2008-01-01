

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сильные дожди обрушились на Эвенкию



ИА "Метеоновости" / 14:03 Вторник, 13 августа



Над Эвенкией 12 августа сгустились плотные облака - регион оказался на пути следования обширного циклонического вихря и его атмосферных фронтов. Прошли сильные дожди, количество выпавших осадков достигло 37 мм. 14 августа циклон продолжит передвижение вглубь территории. На юго-востоке Эвенкии пройдут дожди от небольших до умеренных, на остальной территории осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 6..11, местами 2..4 градуса, днем 20..25. По востоку региона местами сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность 4 и 5 класса. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



