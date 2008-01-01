|
|
|
Новости погоды
Сильные дожди обрушились на Эвенкию
ИА "Метеоновости" / 14:03 Вторник, 13 августа
Над Эвенкией 12 августа сгустились плотные облака - регион оказался на пути следования обширного циклонического вихря и его атмосферных фронтов. Прошли сильные дожди, количество выпавших осадков достигло 37 мм. 14 августа циклон продолжит передвижение вглубь территории. На юго-востоке Эвенкии пройдут дожди от небольших до умеренных, на остальной территории осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 6..11, местами 2..4 градуса, днем 20..25. По востоку региона местами сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность 4 и 5 класса. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.