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В европейской России вновь холодные ночи



ИА "Метеоновости" / 14:18 Вторник, 13 августа



Лето на большей части ЕТР продолжается, но не то осень пожаловала раньше времени, не то холодный июль вновь напоминает о себе. А температура в северных и центральных областях ЕТР была ниже привычных значений на несколько градусов. 12 августа вновь пришлось пополнять климатический справочник. И на ЕТР - целая россыпь антирекордов. На севере даже зафиксированы первые заморозки на почве, до -1..-2 градусов. Да и температура воздуха в ночные часы была рекордно низкой. В Шенкурске воздух остыл до 0,6 градуса (почти на 3 градуса ниже, чем в далеком 1896 году!). Холодно было и в Каргополе, 0,3 градуса. Ранее, в 1975 году, термометры показали 1,7 градуса. Вошли в число рекордсменов Вологда и Череповец, с показателями 1,0 и 0,3 градуса соответственно. Не отстает и Центральный округ. В Кологриве термометры показали 2,4 градуса, в Ветлуге 3,8, в Костроме 2,6, в Рыбинске 4,4 градуса. / meteonovosti.ru /



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