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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:24 Вторник, 13 августа



В 15 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 22,9..23,8 градуса; Северном 22,7..23,9 градуса, Северо-восточном 22,4..23,9 градуса, Восточном 22,6..23,2 градуса, Юго-восточном 22,6..23,4 градуса, Южном 22,6..23,4 градуса, Юго-западном 22,2..23,1 градуса, Западном 21,8..23,3 градуса, Северо-западном 22,5..23,4 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 21,9..22,0 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 22,0..23,5 градуса. / meteonovosti.ru /



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