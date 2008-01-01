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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:24 Вторник, 13 августа

  В 15 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 22,9..23,8 градуса; Северном 22,7..23,9 градуса, Северо-восточном 22,4..23,9 градуса, Восточном 22,6..23,2 градуса, Юго-восточном 22,6..23,4 градуса, Южном 22,6..23,4 градуса, Юго-западном 22,2..23,1 градуса, Западном 21,8..23,3 градуса, Северо-западном 22,5..23,4 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 21,9..22,0 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 22,0..23,5 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
15:00
местное
+23
Ср.
14 авг.
+24
Чт.
15 авг.
+21
Пт.
16 авг.
+17
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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