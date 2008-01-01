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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:32 Вторник, 13 августа



Погоду в Москве и области будет определять приближение атмосферного фронта волнового циклона с Белоруссии. При сплошной облачности в западной части столичного региона начнется дождь. Температура воздуха в Москве 19..21 градус, по области 17..22. Ветер южный, 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха 75-80%. / meteonovosti.ru /



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