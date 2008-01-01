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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:31 Среда, 14 августа



Предстоящим днем столичный регион окажется под влиянием промежуточного гребня антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 22..24, по области 20..25 градусов. Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 746 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 50%.



В Москве и области погода по медицинской классификации и по влиянию на организм будет индифферентной. Колебания метеопараметров в пределах климатических значений, содержание кислорода в норме. Такие погодные условия не предъявляют повышенных требований к приспособительным механизмам организма и обычно не вызывают развития метеообусловленных осложнений. Эти комфортные летние дни желательно использовать с пользой для организма, найти время для прогулок и занятий спортом на воздухе, полезны дозированные климатопроцедуры, терренкуры, дыхательная гимнастика, скандинавская ходьба.



Метеочувствительным людям, склонным к сосудистым спазмам, особенно гипертоникам, гипотоникам, страдающим частыми приступами мигрени стоит контролировать артериальное давление, купировать головные боли, так как даже незначительные перепады атмосферного давления могут провоцировать у них ухудшение самочувствия.



Геомагнитный фон 14 августа прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /



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