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Погода в Москве в Медовый спас



ИА "Метеоновости" / 10:51 Среда, 14 августа



14 августа в народе называют Медовым Спасом. Люди замечали, что в природе появляются первые признаки осени: и ночи становятся холоднее, и днем солнце светит не столь ярко, и птицы начинают собираться в стаи.



За последние 10 лет самым холодным был Яблочный Спас в 2009 году, на ТСХА средняя суточная температура составила 15,1 градуса, ночью минимальная температура было 12,3 градуса, максимальная всего 17,9 градуса и за сутки выпало 9,5 мм осадков. Дожди в этот день была на всей территории столицы, на ВДНХ 11мм, на Балчуге 5 мм. В этот день в последнее десятилетие сильных дождей в Москве не было.



А самая теплая, даже жаркая погода была в 2010 и в 2011 годах, на Балчуге максимальная температура воздуха достигала 31,8 градуса. На ТСХА было более 32 градусов, и повсюду без осадков.



Но экстремумы максимальной температуры для Москвы остаются за 1948 годом, когда в городе воздух раскалялся до 34,1 градуса. И ничто не напоминало о приближении осени! / meteonovosti.ru /



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