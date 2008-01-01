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Новости погоды

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Дожди у истоков Волги

ИА "Метеоновости" / 10:58 Среда, 14 августа

  Атмосферный фронт циклона, чей центр над Скандинавией, прошедшим днем 13 и в ночь на 14 августа принес обильные дожди в ряд центральных областей России.

Так днем 13 августа в Новгородской области выпало до 24 мм; в Тверской днем местами до 34 мм осадков, а прошедшей ночью от 20 до 47 мм. Больше всего ( 47 мм) выпало в Вышнем Волочке. До 24 мм выпало ночью в отдельных районах Ярославской области.

Вблизи малоподвижного атмосферного фронта днем 14 августа в этих областях вероятность дождей сохраняется, местами довольно интенсивных. / meteonovosti.ru /
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