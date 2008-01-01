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Погода в Черноземье



ИА "Метеоновости" / 12:03 Среда, 14 августа



В теплом секторе циклона в большинстве областей Черноземья установилась жаркая погода. Температура местами повышалась и даже превышала 30-ти градусные значения.



В предстоящие сутки там сохранится погода с дневной температурой 28-33, а в Воронежской области воздух прогреется до 35 градусов. Исключение составит Брянская область, где с холодной стороны фронта всего 19-24 градуса.



В конце недели атмосферный фронт южного циклона заденет Черноземье. Вероятность дождей и гроз там увеличится, температура начнет понижаться. / meteonovosti.ru /



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