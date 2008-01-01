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Новости погоды

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Самый жаркий день лета 2019 года в Киеве

ИА "Метеоновости" / 12:05 Среда, 14 августа

  13 августа максимальная температура воздуха в Киеве достигла 35 градусов. Этот день оказался самым жарким за это лето!

До этого рекорд нынешнего лета принадлежал 22 июня, когда температура достигла 34 градусов.

Но абсолютный рекорд для августа в столице Украины устоял, он остается за 1946 годом, 20 августа в Киеве было 39,3 градуса. / meteonovosti.ru /
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