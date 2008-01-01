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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:27 Среда, 14 августа

  В 12 часов в Москве преимущественно облачная погода, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 19,1..20,1 градуса; Северном 18,7..20,2 градуса, Северо-восточном 18,6..19,7 градуса, Восточном 18,5..19,2 градуса, Юго-восточном 18,9..19,9 градуса, Южном 18,9..19,6 градуса, Юго-западном 18,9..20,0 градуса, Западном 18,5..20,0 градуса, Северо-западном 19,2..20,1 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 19,2 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 18,9..21,8 градуса. / meteonovosti.ru /
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местное
+19
Ср.
14 авг.
+24
Чт.
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+21
Пт.
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+17
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