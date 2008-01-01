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Новости погоды

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Погода на популярных курортах

ИА "Метеоновости" / 12:59 Среда, 14 августа

  На курортах Черноморского побережья страны погода не должна испортить настроение отдыхающим: здесь солнечно и по-летнему тепло, а местами и жарко.

Так в Крыму днем 15 августа без осадков, днем 29-34 градуса. А вот температура воды некоторых может и огорчить: так у побережья Феодосии всего 16 градусов, в Алуште, Форосе и , Ялте 20, в Гурзуфе 21, в Евпатории 23 градуса.

16-17 августа местами не исключены короткие грозовые дожди, могут прогреметь и грозы, температура на пару градусов понизится. На Черноморском побережье краснодарского края дожди маловероятны, 28-33, в районе Сочи 30-35, местами даже до 38 градусов! Температура воды в районе Сочи 24, в районе Туапсе 21, на побережье Анапы и Новороссийска всего 19 градусов.

На побережье Анталии в ближайшие сутки 30..32 градуса, 16-17 августа 33..35 градусов, вода у берегов Анталии прогрелась до 29 градусов.

Как всегда хорошая погода на Кипре и в Греции, температура воды у побережья 24-27 градусов. Такая же температура воды на курортах Испании и Италии , воздух же прогреется до 28..33 градусов, осадки маловероятны! / meteonovosti.ru /
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