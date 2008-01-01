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Новости погоды

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Тропический циклон "Кроса" идет на Приморье

ИА "Метеоновости" / 14:16 Среда, 14 августа

  14 августа сильный тропический шторм со скоростями ветра около 30 м/с приближается к японскому острову Кюсю. В Нагасаки начались дожди, которые продлятся днем 14 августа.

Затем наиболее вероятная траектория его движение пройдет по Японскому морю и далее в Татарский пролив. По мере движения циклон станет заполняться, скорость ветра уменьшится до 23-25 м/с. Но и это представляет опасность для юга Приморья.

По данным Приморского УГМС наибольшую опасность этот бывший тайфун будет представлять уже ночью 16 августа. Во Владивостоке усилится ветер и начнутся дожди. Днем 16 и сутки 17 августа сильные ливни будут наблюдаться на большей территории края. Интенсивность осадков будет достигать 15-45мм за 12 часов, а местами ливни будут очень сильными, с количеством осадков более 50 мм за 12 часов.

Сильный ветер с порывами 23-30м/с вызовет шторм на море, высота волн может достигать 4-5 метров. / meteonovosti.ru /
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