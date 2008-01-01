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Холодные ночи на Нижней Волге и Нижнем Дону



ИА "Метеоновости" / 15:11 Среда, 14 августа



Холодные ночи на Нижней Волге и Нижнем Дону



13 августа в Ростовской, Волгоградской и Актюбинской областях несмотря на теплый день ( 25-27 градусов) ночи были совсем не теплые. При малооблачном небе и слабом ветре под утро температура понижалась местами до 7-11 градусов.



В ряде пунктов были перекрыты абсолютные минимумы температуры. Так в Волгограде и Эльтоне ( Волгоградской области) температура опускалась соответственно до 9,0 и до 8,6 градусов ( предыдущие рекорды составили 9,7 и 12,2 градуса и наблюдался ровно 60 лет назад); в Верхнем Баскунчаке ( Астраханской области) был перекрыт рекорд того же года, когда температура воздуха понижалась до 11,1 градуса.







В этот раз минимальная температура составила 9,1 градуса. На 1-2 градуса ниже абсолютного минимума было под утро и в ряде городов Ростовской и Актюбинской областей. / meteonovosti.ru /



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