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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:25 Среда, 14 августа

  В 15 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 22,3..23,3 градуса; Северном 22,0..24,5 градуса, Северо-восточном 21,8..22,5 градуса, Восточном 21,5..21,7 градуса, Юго-восточном 21,8..22,9 градуса, Южном 22,1..22,7 градуса, Юго-западном 22,3..22,9 градуса, Западном 21,3..23,4 градуса, Северо-западном 22,6..23,8 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 22,4..22,7 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 21,9..24,1 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
15:00
местное
+23
Чт.
15 авг.
+22
Пт.
16 авг.
+21
Сб.
17 авг.
+18
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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тёплое место: холодное место:
+49
Эль-Насирия		 -3
Билибино

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Морено-Валли

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