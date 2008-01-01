Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:25 Среда, 14 августа
В 15 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 22,3..23,3 градуса; Северном 22,0..24,5 градуса, Северо-восточном 21,8..22,5 градуса, Восточном 21,5..21,7 градуса, Юго-восточном 21,8..22,9 градуса, Южном 22,1..22,7 градуса, Юго-западном 22,3..22,9 градуса, Западном 21,3..23,4 градуса, Северо-западном 22,6..23,8 градуса.
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В Зеленограде без осадков, температура воздуха 22,4..22,7 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 21,9..24,1 градуса. / meteonovosti.ru /