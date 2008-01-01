

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:25 Среда, 14 августа



В 15 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 22,3..23,3 градуса; Северном 22,0..24,5 градуса, Северо-восточном 21,8..22,5 градуса, Восточном 21,5..21,7 градуса, Юго-восточном 21,8..22,9 градуса, Южном 22,1..22,7 градуса, Юго-западном 22,3..22,9 градуса, Западном 21,3..23,4 градуса, Северо-западном 22,6..23,8 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 22,4..22,7 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 21,9..24,1 градуса. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



