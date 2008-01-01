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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:33 Среда, 14 августа

  Погоду в Москве и области будет определять теплый сектор циклона с центром над Скандинавией. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 20..22 градуса, по области 18..23. Ветер западный 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха около 60%. / meteonovosti.ru /
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+21
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+49
Эль-Насирия		 -3
Билибино

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Морено-Валли

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