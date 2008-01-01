

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:37 Четверг, 15 августа



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. При переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 23..25, по области 20..25 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами с порывами до 15м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 744 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 50%.



Погода наконец побалует жителей столицы теплом, будет часто проглядывать солнце, атмосферное давление и влажность в пределах нормальных значений, кислородный режим благоприятный. Это комфортные, индифферентные погодные условия, при которых редко наблюдаются симптомы ухудшения самочувствия и обострения целого ряда заболеваний у метеочувствительных людей.



Если даже при благоприятных погодных условиях, или же при слабых колебаниях основных метеопараметров появляются общее недомогание, снижение физических сил, различные нарушения со стороны вегетативной нервной системы, т.е. реакции метеоневроза, особенно у людей молодого возраста, это говорит о переутомлении, наличии симптомов хронической усталости. Это не опасно и не угрожает тяжелыми последствиями, однако может отрицательно сказываться на самочувствии и будет снижать качество жизни. Поэтому оставшиеся погожие летние дни следует использовать для укрепления здоровья. Это и занятия спортом на свежем воздухе, это повышающие тонус организма природные факторы - талассотерапия, аэротерапия, гелиотерапия, различные виды терренкуров, гидропроцедуры. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



