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Новости погоды
Сильные ливни обрушились на Тверскую и Смоленскую область
ИА "Метеоновости" / 10:08 Четверг, 15 августа
По западу Центрального федерального округа в ночь на 15 августа проходит теплый атмосферный фронт. Сильными ливнями он отметился в Тверской и Смоленской области, местами гремели грозы.
С этим процессом наибольшее количество осадков досталось Твери, 38 мм за 12 часов и Смоленску, 33 мм, что составляет почти половину месячной нормы осадков.
В Калужской области фронт отметился в основном сухими грозами, в Московской грозовой ливень был на востоке Подмосковья. Наибольшее количество осадков выпало за ночь в Павловском Посаде, 15мм. / meteonovosti.ru /
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