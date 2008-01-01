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Новости погоды

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Сильные ливни обрушились на Тверскую и Смоленскую область

ИА "Метеоновости" / 10:08 Четверг, 15 августа

  По западу Центрального федерального округа в ночь на 15 августа проходит теплый атмосферный фронт. Сильными ливнями он отметился в Тверской и Смоленской области, местами гремели грозы.

С этим процессом наибольшее количество осадков досталось Твери, 38 мм за 12 часов и Смоленску, 33 мм, что составляет почти половину месячной нормы осадков.

В Калужской области фронт отметился в основном сухими грозами, в Московской грозовой ливень был на востоке Подмосковья. Наибольшее количество осадков выпало за ночь в Павловском Посаде, 15мм.  / meteonovosti.ru /
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