Новости погоды
Природный пожар в Гренландии
ИА "Метеоновости" / 10:39 Четверг, 15 августа
Управление по ЧС Дании пытается ограничить площадь природного пожара, который бушует в районе Сисимиута, на западном побережье Гренландии.
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
По данным экспертов, если пожар не будет ограничен по площади, а будет распространяться, он может продолжаться месяц и более, что скажется на флоре и фауне острова. Такие пожары, как правило, происходят на торфяных болотах.
В августе на западе острова температура воздуха в отдельные дни повышалась до 20 градусов, что выше нормы. / meteonovosti.ru /