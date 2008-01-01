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Природный пожар в Гренландии

ИА "Метеоновости" / 10:39 Четверг, 15 августа

  Управление по ЧС Дании пытается ограничить площадь природного пожара, который бушует в районе Сисимиута, на западном побережье Гренландии.

По данным экспертов, если пожар не будет ограничен по площади, а будет распространяться, он может продолжаться месяц и более, что скажется на флоре и фауне острова. Такие пожары, как правило, происходят на торфяных болотах.

В августе на западе острова температура воздуха в отдельные дни повышалась до 20 градусов, что выше нормы. / meteonovosti.ru /
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