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Сильная жара в континентальных районах Греции



ИА "Метеоновости" / 10:42 Четверг, 15 августа



Палящее солнце раскалило воздух в Греции. В континентальных округах страны 14 августа воздух прогрелся до 37..38 градусов. На побережье жара не слабее, в Афинах днем было до 36 градусов, в Салониках 33 градуса, что почти на 2 градуса выше нормы.



Температура воды у берегов Греции 24-26 градусов, у берегов Родоса 27.



Тем, кто отдыхает в стране, сегодня жару может сбить непродолжительной дождь, связанный с прохождением холодного фронта. А затем сухая и жаркая погода вернется на берега Эгейского моря. / meteonovosti.ru /



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