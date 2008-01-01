Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
15 августа 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сильная жара в континентальных районах Греции

ИА "Метеоновости" / 10:42 Четверг, 15 августа

  Палящее солнце раскалило воздух в Греции. В континентальных округах страны 14 августа воздух прогрелся до 37..38 градусов. На побережье жара не слабее, в Афинах днем было до 36 градусов, в Салониках 33 градуса, что почти на 2 градуса выше нормы.

Температура воды у берегов Греции 24-26 градусов, у берегов Родоса 27.

Тем, кто отдыхает в стране, сегодня жару может сбить непродолжительной дождь, связанный с прохождением холодного фронта. А затем сухая и жаркая погода вернется на берега Эгейского моря. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+21
Пт.
16 авг.
+17
Сб.
17 авг.
+17
Вс.
18 авг.
+21
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+48
Ахваз		 -3
Хульяка

некомфортное место: Тянь-Шань
комфортное место: Модесто

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100