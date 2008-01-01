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Новости погоды

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Южный циклон на выходные нагонит облаков в Подмосковье

ИА "Метеоновости" / 11:43 Четверг, 15 августа

  В выходные дни сухой и солнечной погоды в Москве и области ждать не приходится. Циклон с Черного моря принесет облака и дожди, что скажется и на температурном режиме столичного региона.

В конце рабочей недели, 16 августа, местами пройдут кратковременные дожди, ночью термометры покажут 12..17 градусов, днем воздух прогреется до 19..21, по области до 23.

В субботу, 17 августа, характер погоды существенно не изменится, при облачной с прояснениями погоде местами будут приниматься кратковременные дожди, температура воздуха в ночные часы 13..15 градусов, по области 12..17, днем 19..21, по области 18..23. Средняя суточная температура воздуха останется в пределах нормы.

Воскресный день, 18 августа, больше порадует теплом и солнцем. Хотя вероятность небольшого дождя сохранится. И днем немного теплее, 20..22, а в Подмосковье 18..23.

К началу новой недели осадки прекратятся, из-за облаков выглянет солнце, температура воздуха начнет повышаться. Август, как мы и предполагали, начнет теплеть! / meteonovosti.ru /
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