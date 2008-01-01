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Новости погоды
Холодный фронт проходит Москву
ИА "Метеоновости" / 11:49 Четверг, 15 августа
15 августа в 9-10 часов холодный атмосферный фронт начал пересекать Москву. Резко увеличилась облачность, усилится ветер, в 11 часов во Внуково порывы достигли 14 м/с. Но дождя по городу не наблюдалось.
В Зеленограде температура воздуха за час понизилась на 3,5 градуса. А в центре столицы и на востоке температура сохранилась высокой, 24..25 градусов.
После 10-11 часов атмосферное давление в столице начало интенсивно расти, суточный максимум его придется на вечерние часы. Небо быстро освобождается от облаков, и солнце вновь возьмется за прогрев! / meteonovosti.ru /
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