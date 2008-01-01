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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:45 Четверг, 15 августа



В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков, местами порывы северо-западного ветра до 13м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 21,0..21,4 градуса; Северном 19,3..21,5 градуса, Северо-восточном 20,4..21,6 градуса, Восточном 22,1..22,9 градуса, Юго-восточном 23,1..25,6 градуса, Южном 21,8..23,5 градуса, Юго-западном 20,8..22,5 градуса, Западном 19,4..21,8 градуса, Северо-западном 20,6..21,7 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 18 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 19,0..24,9 градуса, местами порывы до 14м/с. / meteonovosti.ru /



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