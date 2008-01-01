Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:45 Четверг, 15 августа
В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков, местами порывы северо-западного ветра до 13м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 21,0..21,4 градуса; Северном 19,3..21,5 градуса, Северо-восточном 20,4..21,6 градуса, Восточном 22,1..22,9 градуса, Юго-восточном 23,1..25,6 градуса, Южном 21,8..23,5 градуса, Юго-западном 20,8..22,5 градуса, Западном 19,4..21,8 градуса, Северо-западном 20,6..21,7 градуса.
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
В Зеленограде без осадков, температура воздуха 18 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 19,0..24,9 градуса, местами порывы до 14м/с. / meteonovosti.ru /