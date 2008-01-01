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Новости погоды

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По югу Дальнего Востока разгуливает циклон

ИА "Метеоновости" / 14:15 Четверг, 15 августа

  Обширный циклонический вихрь, центр которого днем 14 августа располагался над югом Якутии, обильно полил дождями прилегающие территории. Ливневые дожди (до 69 мм) прошли в Хабаровском крае. Чуть меньше осадков (до 49 мм) досталось Еврейской автономной области. Порция осадков досталась югу Якутии (до 28 мм), Бурятии (до 33 мм) и Амурской области (до 42 мм.

16 августа циклонический вихрь отправится в центральные районы Якутии. В Якутии в южных и юго-западных районах пройдут дожди, на западе дожди, местами сильные, грозы, при грозах ветер будет усиливаться до 13-18 м/с. А в Приморье влияние на погоду будет оказывать бывший тропический шторм, центр которого окажется над Японским морем. Ночью на западе и юго-западе пройдут дожди, местами сильные и очень сильные. На побережье ветер будет усиливаться до 18-23 м/с, у мысов до 30 м/с. / meteonovosti.ru /
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