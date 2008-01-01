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Новости погоды

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Новые рекорды в Магаданской области

ИА "Метеоновости" / 14:23 Четверг, 15 августа

  Температура воздуха в Магаданской области заметно выше нормы. Теплый воздух поступает сюда с южными потоками. Антициклон поддерживает солнечную погоду. 14 августа климатический справочник пополнился очередными рекордами. До 22,7 градуса прогрелся воздух в Магадане. Такой "жары" в городе не было с 1942 года. Но и тогда термометры показали 20,7 градуса. Еще один рекорд зафиксирован на мысе Алевина. 19,9 градуса. Тогда как в 1980 году было 17,6 градуса.

16 августа существенных осадков в Магаданской области не ожидается. В континентальных районах ночью +2..+7, возможны заморозки до -2 градусов, а днем воздух прогреется до 19..24 градусов. На побережье ночью 8..13, днем 11..16 градусов. / meteonovosti.ru /
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