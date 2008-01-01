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Новости погоды
Архангельскую область заливает дождями
ИА "Метеоновости" / 14:42 Четверг, 15 августа
На пути следования циклона и его атмосферных фронтов оказалась Архангельская область. Здесь 14 и в ночь на 15 августа шли дожди, местами сильные, в отдельных районах с грозами. Количество выпавших осадков достигло 16 мм. В ближайшие дни погодная ситуация существенно не изменится. Погоду в регионе будет определять очередной циклонический вихрь и его атмосферные фронты. Ночью пройдут дожди, местами сильные. Днем интенсивность осадков уменьшится. Но на северо-востоке не обойдется без сильных дождей, местами с грозами. Ветер в порывах усилится до 12-16 м/с. Температура воздуха ночью 8..13 градусов, днем 14..19. / meteonovosti.ru /
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