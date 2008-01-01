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Жара вернулась в Подмосковье



ИА "Метеоновости" / 09:29 Пятница, 16 августа



15 августа атмосферный фронт поделил столичную область: на северо-запад пришла прохлада, максимальная температура в Клину не достигла и 20 градусов, а на юго-востоке воздух раскалился до 30 градусов.



Поистине, летняя жара только в отдельных районах! Этот день стал самым жарким на юго-востоке и востоке Подмосковья не только за август, даже в июле в столичном регионе ни разу не было 30 градусов. / meteonovosti.ru /



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