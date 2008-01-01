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Новости погоды

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Атлантика пока не грозит тропическим штормами

ИА "Метеоновости" / 09:49 Пятница, 16 августа

  Сезон тропических циклонов в Тихом океане проходит очень активно, и на востоке, и на западе. За сезон на востоке Тихого океана их насчитывается уже 10. А Атлантика пока "в раздумье", с 15 июля здесь не образовалось ни одного тропического вихря. Такое не наблюдалось с 1982 года.

С начала сезона в Атлантике было лишь 2 шторма, которым были присвоены имена: "Барри" и "Андреа", последний скорее можно отнести к разряду субтропических вихрей.

И в ближайшие дни появление тропических циклонов здесь не прогнозируется. Как правило, это связано с недостаточно теплой водой в тропической зоне океана. По данным Гидрометцентра, в июле 2019 года отрицательная аномалия температуры воды наблюдалась на востоке тропической зоны. / meteonovosti.ru /
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