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Новости погоды
Сильный ливень в Алма-Ате
ИА "Метеоновости" / 10:12 Пятница, 16 августа
В ночь на 14 августа через восток Казахстана проходил активный атмосферный фронт. За 6 часов на бывшую столицу Казахстана выпало рекордное количество осадков, 42 мм. До этого рекордные количество осадков для 15 августа составляло 39,7 мм в далеком 1923 году.
Эти дожди не вызвали повышения уровня воды в реке Каргалинка.
Дожди в этом районе продолжатся в пятницу и субботу. МЧС предупреждает о возможности селового сброса в этот период. / meteonovosti.ru /
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