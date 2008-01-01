

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сильный ливень в Алма-Ате



ИА "Метеоновости" / 10:12 Пятница, 16 августа



В ночь на 14 августа через восток Казахстана проходил активный атмосферный фронт. За 6 часов на бывшую столицу Казахстана выпало рекордное количество осадков, 42 мм. До этого рекордные количество осадков для 15 августа составляло 39,7 мм в далеком 1923 году.



Эти дожди не вызвали повышения уровня воды в реке Каргалинка.



Дожди в этом районе продолжатся в пятницу и субботу. МЧС предупреждает о возможности селового сброса в этот период. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



