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Новости погоды

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Сильный ливень в Алма-Ате

ИА "Метеоновости" / 10:12 Пятница, 16 августа

  В ночь на 14 августа через восток Казахстана проходил активный атмосферный фронт. За 6 часов на бывшую столицу Казахстана выпало рекордное количество осадков, 42 мм. До этого рекордные количество осадков для 15 августа составляло 39,7 мм в далеком 1923 году.

Эти дожди не вызвали повышения уровня воды в реке Каргалинка.

Дожди в этом районе продолжатся в пятницу и субботу. МЧС предупреждает о возможности селового сброса в этот период. / meteonovosti.ru /
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