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Новости погоды

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В Южном округе очень жарко

ИА "Метеоновости" / 11:19 Пятница, 16 августа

  Погода в южных регионах ЕТР не отличалась во второй половине лета постоянством. Не редки здесь были ветры, сильные ливни с потоками воды, временами смывавшие все на своем пути, гремели грозы, выпадал град. Поэтому и сильная жара не успевала задержаться. Но все изменилось к середине текущей недели: на большую часть территории южных округов распространил влияние высотный барический гребень, который принес жаркий воздух Иранского нагорья и сирийских пустынь. К высокой температуре жители этих территорий не успели привыкнуть, а теперь их накрыла исключительная жара.

Сегодня в Краснодарском крае температура практически повсеместно достигнет отметки 35 градусов, в отдельных районах Адыгеи до 39 (сильная жара - опасное погодное явление), уже накануне воздух местами в крае раскалялся до 35..38 градусов. Усиливается жара и в республиках Северного Кавказа, до 37 градусов повысится температура в Чеченской республике. Жаркий сухой ветер с юго-востока в Калмыкии и степях Ставрополья может поднять пыльную бурю.

В областях и республиках Южного и Северо-Кавказского округов усиливается пожарная опасность, местами она уже достигла чрезвычайной степени. / meteonovosti.ru /
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