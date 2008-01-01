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Новости погоды

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Купание под дождем на Гоа

ИА "Метеоновости" / 11:43 Пятница, 16 августа

  Лето не лучшее время для посещения Индии. На западном побережье страны за август выпадает осадков, как в Москве за год. Муссонный климат!

Эти летом норма по осадкам в стране уже выполнена. По данным индийских метеорологов, муссон в этом году один из сильнейших за последние 10 лет.

В августе месячная норма по осадкам еще не везде выполнена. На западном побережье страны сильных ливней не было после 5 августа.

Лишь спустя 10 дней дождь накрыл курорт Гоа. За сутки здесь выпало 68 мм осадков. И температура воздуха сразу понизилась градусов на 5-6.

Купаться в теплых водах Индийского океана стало не слишком комфортным, хотя вода оставалась теплой, 27..28 градусов. / meteonovosti.ru /
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