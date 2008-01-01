|
|
|
Новости погоды
Купание под дождем на Гоа
ИА "Метеоновости" / 11:43 Пятница, 16 августа
Лето не лучшее время для посещения Индии. На западном побережье страны за август выпадает осадков, как в Москве за год. Муссонный климат!
Эти летом норма по осадкам в стране уже выполнена. По данным индийских метеорологов, муссон в этом году один из сильнейших за последние 10 лет.
В августе месячная норма по осадкам еще не везде выполнена. На западном побережье страны сильных ливней не было после 5 августа.
Лишь спустя 10 дней дождь накрыл курорт Гоа. За сутки здесь выпало 68 мм осадков. И температура воздуха сразу понизилась градусов на 5-6.
Купаться в теплых водах Индийского океана стало не слишком комфортным, хотя вода оставалась теплой, 27..28 градусов. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.