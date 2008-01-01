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Новости погоды

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На черноморском побережье ливни и грозы

ИА "Метеоновости" / 11:54 Пятница, 16 августа

  Активный атмосферный фронт с волнами протянулся с черноморской акватории на северо-восток ЕТР. Именно он обеспечивает часть южных территорий ЕТР неустойчивой погодой с дождями, грозами и ливнями. Особенно активен этот фронт будет в пятницу в Крыму и на западе Южного Федерального округа.

На черноморском побережье Краснодарского края минувшей ночью и утром уже прогремели грозы, прошумели ливни, местами еще будут приниматься сильные дожди, возможно выпадение града.

На южном берегу Крыма 16 августа пройдут кратковременные дожди, кое-где с грозами, ветер при которых в порывах усилится до 15 м/с.

Ливни и дожди атмосферного фронта сбили жару на западе Южного округа и в Крыму, в восточных регионах и на большей части территории Северо-Кавказского округа жара еще продолжает усиливаться. До этих регионов фронт доберется в выходные дни. / meteonovosti.ru /
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