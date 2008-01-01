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Антициклон "просушит" Урал



ИА "Метеоновости" / 12:13 Пятница, 16 августа



С начала августа циклоны один за другим портили погоду на Урале. Сильные ливни на севере Пермского края выливали за 12 часов до 30 мм осадков. Затем зона наиболее сильных дождей оказалась над югом Свердловской области. В Красноуфимске выпало 42 мм осадков.



И лишь с 14 августа, стараниями гребня антициклона с Европейской России, дождей стало меньше, воздух прогрелся до 22..28 градусов. И жители Урала порадовались возвращению лета.



И в выходные дни, и на следующей неделе здесь сохранится теплая погода, хотя кратковременные дожди с грозой и не исключены. Температура воздуха останется на уровне 22..27 градусов, что на 3-4 градуса выше нормы. / meteonovosti.ru /



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