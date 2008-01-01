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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:30 Пятница, 16 августа



В 12 часов в Москве облачная погода, местами слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 16,5..16,8 градуса; Северном 16,5..17,4 градуса, Северо-восточном 16,4..17,3 градуса, Восточном 15,7..16,4 градуса, Юго-восточном 15,6..16,5 градуса, Южном 16,0..16,7 градуса, Юго-западном 15,5..16,3 градуса, Западном 15,3..17,4 градуса, Северо-западном 17,0..18,0 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 18,1..18,8 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 15,8..17,3 градуса. / meteonovosti.ru /



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