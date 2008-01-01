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Новости погоды

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Южный циклон подпортит погоду в центре Европейской России

ИА "Метеоновости" / 12:41 Пятница, 16 августа

  Циклон, сформировавшийся над акваторией Черного моря, в выходные дни добавит дождя в центральных областях Европейской России. Он может заметно подпортить погоду, особенно в Черноземье.

Активизация атмосферных процессов над Черным морем в середине недели привела к образованию циклонического вихря, который из волны превратится в активный вихрь, продолжающий наращивать силу и размеры. Такие циклоны синоптики называют южными, они знамениты своими обильными осадками. На атмосферных фронтах южных циклонах гремят грозы, отмечается шквалистое усиление ветра, а местами и град.

В настоящий момент циклон увеличивается по площади и вот-вот начнет расти ввысь. Именно формирование высотного циклона над приземным центром и сулит неприятности в погоде в выходные дни в центре ЕТР.

От Белгорода и Курска до южных и юго-восточных районов Подмосковья уже ближайшей ночью ожидаются кратковременные дожди, местами они будут умеренными, в Черноземье прогремят грозы, ветер в порывах усилится до 12-17 м/с.

Днем 17 августа циклон усилит свое влияние в Центральном округе, в стороне от его влияния останутся лишь северные и северо-западные области.

В воскресенье циклон продвинется к востоку, захватывая своим влиянием восточное Черноземье. / meteonovosti.ru /
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