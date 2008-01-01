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Погода в Москве вечером



ИА "Метеоновости" / 17:01 Пятница, 16 августа



Атмосферный фронт остается вблизи Москвы, поэтому и вечером в столице местами может приниматься кратковременный дождь. Температура в диапазоне от 16 до 18 градусов.



Атмосферное давление нормальное. / meteonovosti.ru /



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