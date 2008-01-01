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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 10:02 Суббота, 17 августа



В субботу столица и область будут находиться под влиянием атмосферных фронтов южного циклона. При облачной погоде с прояснениями пройдут кратковременные дожди, местами сильные, возможны грозы. Максимальная температура воздуха в Москве 19..21, по области 18..23 градуса. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, при грозах порывы до 15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 747 мм рт ст.



В Москве и области характер погоды по медицинской оценке неблагоприятный для метеочувствительных людей. Влажно-прохладные условия, особенно в летний период часто провоцируют обострения и ухудшение самочувствия при заболеваниях суставов, хронических обструктивных болезнях органов дыхания.



Чтобы исключить обострения, появление болевых симптомов, приступов бронхоспазма, желательно использовать лекарства, рекомендованные врачом, а также домашние средства. / meteonovosti.ru /



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