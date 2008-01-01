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Опасная погода в Краснодарском крае



ИА "Метеоновости" / 10:07 Суббота, 17 августа



После периода аномальной жары в Краснодарском крае активизировались атмосферные фронты. Грозы начали греметь уже в пятницу. Еще более бурно и опасно фронты проявят себя в выходные дни. В тылу высотной ложбины на черноморскую акваторию начал поступать более холодный воздух с севера. Значительные температурные контрасты (жара пока сохраняется на востоке Южного округа) продолжат обострять атмосферные процессы на юге ЕТР. Отдых на побережьях Краснодарского края в выходные дни будет испорчен.



Особую опасность представляют сильные дожди и ливни, очень велика вероятность выпадения града, двое суток и днем и ночью могут греметь грозы и отмечаться шквалистое усиление ветра. / meteonovosti.ru /



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