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Новости погоды

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Опасная погода в Краснодарском крае

ИА "Метеоновости" / 10:07 Суббота, 17 августа

  После периода аномальной жары в Краснодарском крае активизировались атмосферные фронты. Грозы начали греметь уже в пятницу. Еще более бурно и опасно фронты проявят себя в выходные дни. В тылу высотной ложбины на черноморскую акваторию начал поступать более холодный воздух с севера. Значительные температурные контрасты (жара пока сохраняется на востоке Южного округа) продолжат обострять атмосферные процессы на юге ЕТР. Отдых на побережьях Краснодарского края в выходные дни будет испорчен.

Особую опасность представляют сильные дожди и ливни, очень велика вероятность выпадения града, двое суток и днем и ночью могут греметь грозы и отмечаться шквалистое усиление ветра. / meteonovosti.ru /
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