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К Москве приближается зона непогоды



ИА "Метеоновости" / 10:31 Суббота, 17 августа



В субботу погода в столичном регионе будет формироваться под влиянием атмосферных фронтов южного циклона, который и принесет кратковременные дожди, местами сильные, с грозой, при грозах порывы ветра могут достигать 15 м/с.



Во второй половине дня, после 18 часов, ожидается усиление дождей.



Как будет складываться ситуация, вы узнаете из наших новостей. / meteonovosti.ru /



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