|
|
|
Новости погоды
К Москве приближается зона непогоды
ИА "Метеоновости" / 10:31 Суббота, 17 августа
В субботу погода в столичном регионе будет формироваться под влиянием атмосферных фронтов южного циклона, который и принесет кратковременные дожди, местами сильные, с грозой, при грозах порывы ветра могут достигать 15 м/с.
Во второй половине дня, после 18 часов, ожидается усиление дождей.
Как будет складываться ситуация, вы узнаете из наших новостей. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.