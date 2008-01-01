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Новости погоды
Следим за погодой в Москве
ИА "Метеоновости" / 10:40 Суббота, 17 августа
Атмосферный фронт с юго-востока Подмосковья поднимается к северо-западу. Он уже отметился дождями на юге и юго-востоке: в Коломне выпало до 5 мм, в Черустях до 6 мм, местами с грозами.
Зона дождей накрыла юго-восток и восток Москвы, местами выпало до 2 мм, а в районе МКАД 105 км автоматической станцией зафиксировано чуть более 4 мм.
В течение ближайшего часа и немногим более, атмосферный фронт пересечет столицу. Следующий фронт подойдет в районе 15 часов. / meteonovosti.ru /
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