

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Следим за погодой в Москве



ИА "Метеоновости" / 10:40 Суббота, 17 августа



Атмосферный фронт с юго-востока Подмосковья поднимается к северо-западу. Он уже отметился дождями на юге и юго-востоке: в Коломне выпало до 5 мм, в Черустях до 6 мм, местами с грозами.



Зона дождей накрыла юго-восток и восток Москвы, местами выпало до 2 мм, а в районе МКАД 105 км автоматической станцией зафиксировано чуть более 4 мм.



В течение ближайшего часа и немногим более, атмосферный фронт пересечет столицу. Следующий фронт подойдет в районе 15 часов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



