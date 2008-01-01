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Дальневосточные рекорды температуры



ИА "Метеоновости" / 11:45 Суббота, 17 августа



Накануне Чукотка находилась под присмотром антициклона, который перемещался вдоль арктического побережья. При ясной погоде воздух интенсивно остывал, и среднесуточная температура стала ниже климатической нормы на пару градусов. И этого оказалось вполне достаточно, чтобы в Илирнее обновились инструментальные наблюдения за погодой. В ранние утренние часы 16 августа столбик термометра опустился до рекордных значений -6.3, предыдущий абсолютный минимум для этого дня составлял -6.1 градуса за 1967 год.



А вот в Сахалинской области ситуация иная. Северо-Курильск находился в теплом секторе циклона, и среднесуточное значение температуры превысило многолетние значения на 2 градуса. Таким образом, новый абсолютный максимум для 16 августа теперь +22, что выше прежнего на 2 градуса продержавшегося 40 лет. / meteonovosti.ru /



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