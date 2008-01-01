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Новости погоды

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Тропический шторм "KROSA" вышел на юг Дальнего Востока

ИА "Метеоновости" / 12:16 Суббота, 17 августа

  Тропический шторм "KROSA", продвигаясь по акватории Японского моря, продолжает поливать сильными дождями Японию, скорость ветра достигает 80 с порывами 15 км/час.

Накануне тропический шторм обрушился сильными дождями на Приморский край, где выпало до 70 мм при штормовом ветре. Зона сильных дождей накрыла Хабаровский край и Еврейскую автономную область.

Проливные дожди вызвали паводки на реках Приморского края, что может привести к подтоплениям хозяйственных объектов, сельхозугодий, отдельных участков автомобильных дорог, пониженных мест в населённых пунктах.

В предстоящие сутки дожди, местами сильные сохранятся в центральных и южных районах Хабаровского края, в Еврейской автономной области, в Приморском крае дожди небольшие, местами умеренные, в отдельных районах ливни, грозы. / meteonovosti.ru /
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