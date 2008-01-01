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Новости погоды

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Юг Красноярского края остается во власти дождей

ИА "Метеоновости" / 12:30 Суббота, 17 августа

  Циклон, который накануне находился над юго-восточными областями Западной Сибири, отметился здесь сильными грозовыми дождями. По мере продвижения центра циклона к северо-востоку, зона сильных и очень сильных дождей накрыла южные районы Красноярского края, где местами налило более 90 мм.

В субботу циклон продолжает подниматься к северо-востоку, охватывая своим влиянием Хакасию, где наблюдаются очень сильные дожди с грозой и градом при порывистом ветре.

В воскресенье на юге Красноярского края, в Хакасии и Тыве при облачной погоде с прояснениями, сохранятся дожди разной интенсивности и продолжительности, в отдельных районах они будут сильные, с грозой, градом и ветром в порывах до 19 м/с. / meteonovosti.ru /
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