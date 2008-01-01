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Следим за погодой в Москве



ИА "Метеоновости" / 12:54 Суббота, 17 августа



Атмосферный фронт с волнами не спеша пересекает столицу. По пути своего следования он сеет дождями разной интенсивности и продолжительности, местами гремят грозы.



В 12 часов температура в Москве распределилась следующим образом: в Северном административном округе было 16.4-16.8 градусов, в Северо-Восточном 16-17, в Восточном округе 15.1-15.5 градуса, в Юго-Восточном 14.5-16.1, в Южном 15.3-16.2, в Юго-Западном округе 15.2-15.9 градуса, в Западном 15.3-16.7, в Северо-Западном 16.4-16.7, в Центральном округе 16.1-16.4 градуса.



В Зеленограде без осадков, 17.1-17.3 градуса, на территории Новой Москвы 14.9-16.1 градуса и с небольшими дождями. / meteonovosti.ru /



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