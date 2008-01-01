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Новости погоды

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В Поволжье жаркая погода

ИА "Метеоновости" / 13:31 Суббота, 17 августа

  Южный циклон, который заливает дождями центральные области России, к Поволжью отнесется вполне лояльно. В воскресенье, в его теплом секторе, воздух будет прогреваться до летних значений. На Верхней Волге ожидается 21..26, а на юге и вовсе до +30, а в северные районы пробьется прохладный воздух, и после полудня около +20. При переменной облачности местами будут перепадать дожди кратковременного характера, в отдельных районах с грозами.

В правобережье Среднего Поволжья подойдет атмосферный фронт с волнами, а значит не избежать непродолжительных дождей с грозами, в Саратовской области ветер местами окрепнет в порывах до 16 м/с, преобладающая температура днем 27..32, а местами воздух разогреется и до +35 градусов. / meteonovosti.ru /
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