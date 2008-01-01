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Новости погоды
Следим за погодой в Москве
ИА "Метеоновости" / 15:11 Суббота, 17 августа
Московское метеобюро выпустило штормовое предупреждение об усугублении погодных условий.
В период с 15 часов 17 августа до 9 часов утра 18 августа ожидаются дожди, местами сильные, местами с грозами, при грозах ветер усилится в порывах 12-15 м/с. Количество ожидаемых осадков может составить 15-40 мм, что составит от 20 до 50% при норме 77 мм.
Атмосферный фронт с волнами южного циклона сейчас продолжает поливать дождями, местами сильными, в отдельных районах с грозами юго-восток Московской области.
Фронт уже приблизился к столице, а вместе с ним и вторая волна осадков, а усиление дождей ожидается около 18 часов.
До 9 часов утра атмосферные фронты будут пересекать московский регион, периодически обостряясь в разных районах, что и станет причиной сильных дождей. Местами прогремят грозы, при грозах ветер окрепнет в порывах 12-15 м/с. / meteonovosti.ru /
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