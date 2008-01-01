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По следу южного циклона



ИА "Метеоновости" / 15:26 Суббота, 17 августа



Южный циклон не оставил без внимания и центральные области России. В 15 часов по московскому времени дожди разной интенсивности и продолжительности идут во Ярославской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Брянской и Смоленской областях. Местами отмечаются грозы, в отдельных районах ветер при грозах усиливается в порывах 12-17 м/с.



В воскресенье зона сильных дождей в ночные и утренние часы охватит Ивановскую и Тверскую области, а также будут наблюдаться на востоке Смоленской. / meteonovosti.ru /



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