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Новости погоды
По следу южного циклона
ИА "Метеоновости" / 15:26 Суббота, 17 августа
Южный циклон не оставил без внимания и центральные области России. В 15 часов по московскому времени дожди разной интенсивности и продолжительности идут во Ярославской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Брянской и Смоленской областях. Местами отмечаются грозы, в отдельных районах ветер при грозах усиливается в порывах 12-17 м/с.
В воскресенье зона сильных дождей в ночные и утренние часы охватит Ивановскую и Тверскую области, а также будут наблюдаться на востоке Смоленской. / meteonovosti.ru /
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